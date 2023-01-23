انطلاقة «دولية كرة الصالات للصم» بالظنة

المصدر: أبوظبي - البيان

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انطلقت أمس بمدينة الظنة بمنطقة الظفرة، منافسات البطولة الدولية الودية لكرة الصالات للصم التي تنظمها مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبدعم شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك، التي تستضيف المنافسات في ملاعب الشركة حتى 27 يناير الحالي، بمشاركة أندية: الصم السعودي، والصم المصري، وجمعية تواصل الإدماج المغربية، ونادي دوسلدورف الألماني، إضافة إلى ناديي أبوظبي لأصحاب الهمم، والعين لأصحاب الهمم التابعين لمؤسسة زايد العليا، وأقيمت أمس مباراتان، الأولى جمعت فريقي أبوظبي لأصحاب الهمم والصم المصري، ضمن المجموعة الأولى وأسفر اللقاء عن فوز نادي أبوظبي 4 - 2، وأحرز أهداف أبوظبي اللاعب أرمان محمد «هاتريك» وعبدالرحمن سليمان «هدف»، فيما أحرز هدفي الفريق المصري أحمد سالم ورضا عبدالوهاب. وفي المجموعة الثانية، التقى نادي العين لأصحاب الهمم جمعية تواصل الإدماج المغربي، وحقق العين الفوز على ضيفه المغربي بهدفين مقابل هدف، وأحرز ثنائية العين عبدالله العجمي، ووليد خالد، بينما أحرز إسماعيل العداس هدف الفريق المغربي.

حضر حفل الافتتاح، ناصر محمد مطر المنصوري وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعبدالله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا، وإيهاب حسانين رئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، ومن أعضاء الاتحاد عسكر الحارثي نائب الرئيس لمنطقة الخليج «السعودية»، والعضو جاسم البردولي «البحرين»، وسعد بن جميل القرشي «السعودية»، والسعودي عبدالله بن عبدالرحمن الدايل رئيس لجنة المراسم بالاتحاد، وإسماعيل المرازيق عضو الاتحاد مدير الأندية الرياضية بمؤسسة زايد العليا، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري للرماية، ولفيف من قيادات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك

فعاليات

من جانبه، أكد عبدالله عبدالعالي الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أن إمارة أبوظبي دائماً تسعى لتنظيم أحداث وفعاليات رياضية دولية كبرى، ولا سيما تلك الخاصة بأصحاب الهمم بهدف تشجيع اكتشاف المواهب أصحاب القدرات الرياضية المتميزة، مشيراً إلى أن العاصمة بنت سمعة ونتائج إيجابية طيبة أسهمت في تأكيد أن ما تمتلكه دولة الإمارات من إمكانات تؤهلها لتنظيم واستضافة أحداث رياضية كبرى تنظمها «زايد العليا» في منطقة الظفرة تعزيزاً لهدف سامٍ يتمثل في تنشيط رياضة أصحاب الهمم في المنطقة إيماناً من المؤسّسة بأنها تدعم وتعزز هذه الفئة المشاركة في الأنشطة المجتمعية لتشكل إضافة نوعية تسهم في دمجهم بأنشطة الحياة كافة.

وتقدم عبدالله الحميدان بجزيل الشكر والتقدير إلى ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة لرعاية منافسات البطولة، كما رحب برئيس وأعضاء الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة، وأيضاً بالتعاون مع الاتحادات الوطنية للدول المشاركة، متمنياً للجميع التوفيق والاستمتاع في البطولة والتعرف إلى مدينة الظنة الجميلة.

يذكر أن حفل الافتتاح تضمن عرضاً للفرق المشاركة، وعروضاً تراثية ورياضية قدمها مجموعة من طلاب المؤسسة بمركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل، وفيلماً تسجيلياً يرصد بعضاً من مبادرات مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لمصلحة فئة الصم والعمل على نشر لغة الإشارة بين جميع أفراد المجتمع، والتعريف بالصم وثقافتهم وتعزيز النمو الذهني والشفوي والإشاري لهم، إضافة إلى فيلم قصير للترحيب بضيوف البطولة.

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