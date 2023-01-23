الظفرة ينهي سلسلة هزائمه بفوز ثمين على دبا

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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انتزع الظفرة فوزاً ثميناً ومهماً بعد أن حول تأخره بهدف إلى فوز 2-1 على مضيفه دبا الفجيرة في لقاء الفريقين مساء اليوم بالجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، ليشعل صراع البقاء مبكراً بفوزه الثاني في المنافسة بعد 8 هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 7 نقاطه متقدماً نحو المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد دبا عند 4 نقاط متراجعاً إلى المركز الأخير «الرابع عشر».

اعتمد الفريقان منذ بداية اللقاء على اللعب المفتوح والهجوم المكثف بحثاً عن هدف مبكر لتحقيق التفوق، ومع تبادل الهجمات، تمكن دبا من إحراز هدف التقدم بواسطة إدواردو ناسيميونتو في الدقيقة 15 بضربة رأسية، وزاد الهدف من إيقاع وسرعة المباراة، خاصة من جانب الظفرة الذي تفوق في السيطرة، وتمكن من إدراك التعادل بواسطة تياغو دي ليونكو في الدقيقة 25.

وتواصل اللقاء، وسط حماس كبير من الفريقين وهجوم متبادل، ليضيع عدد من الفرص أبرزها تسديدة بيدرو جافير مدافع الظفرة، والتي ارتدت من القائم، وخلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لعب الفريقان بتوازن ما أدى إلى تراجع الجانب الهجومي.

وفي الشوط الثاني عادت المواجهة إلى إيقاعها الهجومي، مع توفر الدافع وسط لاعبي الفريقين لتحقيق الفوز والتقدم في جدول الترتيب، دون أن ينجح أي منهما في وضع بصمته للشباك، حتى الدقيقة 74 التي شهدت هدف التفوق الثاني للظفرة بواسطة المدافع كلاوديو رافائيل الذي حول كرة عكسية بتهديفة قوية داخل الشباك.

وبعد الهدف استشعر النواخذة خطورة الموقف، وضاعف من قوته الهجومية لإدراك التعادل ونجح في بناء الهجمات، لكن دفاع الظفرة حال دون وصوله للشباك وتصدى لهجماته، لينجح في المحافظة على تقدمه، حتى أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز ثمين للظفرة وخسارة وضعت النواخذة في موقف صعب بنهاية الدور الأول من الدوري.

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