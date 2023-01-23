شباب الأهلي يقلبها على عجمان ويحقق «لقب الشتاء»

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - تصوير - عيسى البلوشي

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اعتلى شباب الأهلي صدارة الترتيب لدوري أدنوك للمحترفين محققاً «لقب الشتاء» في نهاية الدور الأول بفوزه الغالي على مضيفه عجمان 3-1 في المباراة التي أقيمت باستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 13، بعد سيناريو مثير تقدم فيه صاحب الأرض الذي لعب أكثر من 100 دقيقة بعشرة لاعبين بهدف السبق ثم عادل الضيوف النتيجة وحققوا الفوز في الشوط الثاني، وبذلك يصل شباب الأهلي للنقطة 28 في المركز الأول وبقي عجمان في 23 نقطة.

جاءت المباراة مثيرة منذ ركلة البداية مباشرة وشهدت أسرع بطاقة حمراء في الدوري منحها الحكم عمر آل علي، مدافع عجمان محمد إسماعيل نتيجة تدخل قوي مع وليد عباس بعد مرور 25 ثانية فقط، ليكمل عجمان المباراة بعشرة لاعبين قبل مرور دقيقة واحدة، وبدأت الفرص الحقيقية في الدقيقة 14 لمصلحة شباب الأهلي أهدرها يوري سيزار وهو في مواجهة المرمى وسدد الكرة في القائم، وتضاعفت الظروف الصعبة على عجمان بخروج مدافعه السلوفيني ميرال مصاباً في الدقيقة 18 نتيجة احتكاك قوي بالحارس ماجد ناصر ليحل مكانه عبدالرحمن ركان، ورغم ذلك نجح عجمان في افتتاح التسجيل في الدقيقة 38 من هجمة صنعها ناصر محمود وسددها ببراعة فراس بالعربي في مقص المرمى، وأنقذ حارس عجمان يوسف أحمد مرماه من 3 فرص متتالية من رأسية كارتابيا وتسديدتي عزيز جانيف ويوري سيزار، وامتد الشوط الأول 10 دقائق وقتاً بديلاً، نجح فيه شباب الأهلي في تعديل النتيجة من ركلة جزاء احتسبها الحكم في الدقيقة 55 بعد العودة لتقنية «فار» ومعاينة الكرة التي لمست يد المدافع نافاك، سجل منها كارتابيا هدف التعديل لينتهي الشوط الأول 1-1.

أظهر شباب الأهلي أفضليته في الشوط الثاني مع تأثر عجمان بالنقص العددي والجهد المضاعف في الشوط الأول، وضاعت فرص عديدة أنقذها حارس عجمان وخاصة فرصة حارب عبدالله، وأثمر الضغط على مرمى عجمان هدف التقدم لشباب الأهلي سجله بالخطأ في مرماه المدافع عبدالرحمن ركان من لعبة رأسية «ق 63» واستمر شباب الأهلي في هجومه المكثف لينجح البديل جويلهيرم في إضافة الهدف الثالث «ق 74» بتسديدة قوية في سقف المرمى، وقام الفريقان بعدة محاولات من دون أن تثمر شيئاً لتنتهي المباراة لمصلحة شباب الأهلي 3-1.

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