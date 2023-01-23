كلباء يضم ديابي والشارقة يطلب خدمات سلطان عادل

المصدر: كلباء – محمد فضل

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي كلباء ضم اللاعب عبد الله ديابي قادماً من الجزيرة في صفقة انتقال حر بعد أن أنهى اللاعب عقده مع فخر ابوظبي بالتراضي ليكون اللاعب أحد خيارات المدرب الإيراني فرهاد مجيدي خلال المباراة المقبلة أمام البطائح وتم تسجيل ديابي في خانة التوغولي بينال ملابا الذي استغنت شركة كرة القدم عن خدماته ووقع عقداً مع نادي النصر.

من ناحية أكد علي كانو رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء تلقي إدارة النادي لأكثر من عرض لضم اللاعب الشاب سلطان عادل بما فيها نادي الشارقة، مشيراً الى أنهم لن يقفوا أمام رغبة اللاعب في الانتقال للنادي الذي يتمنى اللاعب الزود عن شعاره.

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