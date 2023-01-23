بعد التعاقد مع بيريرا .. الوحدة في طريقه لإنهاء إعارة أحمد رفعت

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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علم "البيان الرياضي" أن المصري أحمد رفعت لاعب الوحدة خرج من حسابات العنابي في الانتقالات الشتوية في يناير الجاري، وذلك بعد التعاقد مع البرازيلي ماتيوس بيريرا قادماً من الهلال السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وتتجه النية لدى إدارة الوحدة إلى إنهاء إعارة أحمد رفعت بعد نصف موسم قضاه مع الفريق، ليعود اللاعب إلى صفوف ناديه فيوتشر المصري.

وأكد مصدر أن البرازيلي ماتيوس بيريرا سيتم قيده في كشوفات الفريق الأول باتحاد كرة القدم بدلاً من أحمد رفعت.

وكان الوحدة ضم رفعت (29 عاماً) في سبتمبر من العام الماضي قادماً من نادي فيوتشر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع خيار الشراء، في واحدة من أبرز الصفقات التي شكلت صدى كبيرا في الميركاتو الصيفي، وفاضلت إدارة العنابي خلال الفترة الأخيرة بين رفعت وبيتزي لاستبعاد أحدهما من القائمة خلال الانتقالات الشتوية، قبل أن يتم الاستقرار على إنهاء إعارة اللاعب المصري.

ولعب رفعت 11 مباراة مع الوحدة منذ انضمامه للفريق، منها 6 مباريات في الدوري بإجمالي 374 دقيقة، حيث تواجد في القائمة الأساسية في 4 مباريات، ودخل بديلاً في مباراتين، وشارك في 4 مباريات في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ومباراة في كأس رئيس الدولة، وسجل هدفين في الدوري وصنع مثلهما.

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