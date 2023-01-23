رسمياً .. الوحدة يستعير البرازيلي بيريرا من الهلال السعودي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة تعاقدها رسمياً مع البرازيلي ماتيوس بيريرا "26 عاماً" قادماً من الهلال السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ورحب مجلس إدارة النادي بالوافد الجديد، متمنياً له التوفيق خلال مشواره مع الفريق.

من جانبه أعرب بيريرا عن سعادته بالانضمام للوحدة، مشيراً إلى رغبته بتحقيق الانتصارات مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وتعد صفقة بيريرا الثانية التي يبرمها الوحدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما كان النادي قد ضم الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي في فئة المقيمين.

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