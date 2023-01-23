عجمان وشباب الأهلي.. وصافة وصدارة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، إيهاب زهدي

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مواجهة قوية تجمع عجمان صاحب الأرض بضيفه شباب الأهلي على استاد راشد بن سعيد في الخامسة والربع من مساء اليوم، في ختام مشوار الفريقين للدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين الجولة 13. وتستمد المباراة قوتها من موقف الفريقين في الجدول والتقارب في النقاط، حيث يتقدم شباب الأهلي وصيف الترتيب بنقطتين عن عجمان صاحب المركز الثالث «23 نقطة».

ورغم الأفضلية التاريخية لشباب الأهلي في المواجهات السابقة في دوري المحترفين، إلا أن المستوى المميز لعجمان ونتائجه هذا الموسم تجعل المباراة ذات خصوصية، لا سيما وعجمان يمتلك فرصة ذهبية لحصد المركز الثاني، في حين يتطلع شباب الأهلي لتضييق الخناق والعودة إلى الصدارة.

وأعرب الصربي غوران تيفجوديتش المدير الفني لفريق عجمان، عن ثقته الكاملة في الفريق، وقال: «نواجه شباب الأهلي، وهو فريق قوي، ولذا ندرك مدى صعوبة المباراة، في ظل أهميتها لكلا الفريقين». وأضاف: «لعبنا مباراتين وديتين خلال توقف الدوري، وأنا سعيد بالمستوى الذي قدمه لاعبو عجمان، ونتمنى الاستمرار بالمستوى نفسه، وأنا أثق في لاعبي عجمان للخروج بنتيجة إيجابية رغم الغيابات».

تصحيح

بدوره، قال بلال يوسف، لاعب عجمان: «تحضيراتنا جيدة خلال فترة توقف الدوري، ونجحنا في تصحيح الأخطاء من خلال المباريات الودية»، وأضاف: «نحن جاهزون للمواجهة على ملعبنا ووسط جماهيرنا، ونسعى لتقديم أفضل ما لدينا، للخروج بنتيجة إيجابية تعزز وضعنا في ترتيب الدوري حالياً».

منافسة

ويدخل شباب الأهلي المواجهة وطموحه تحقيق الفوز للاستمرار في المنافسة بقوة على درع دوري أدنوك للمحترفين، وفي رصيده 25 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات، وتعادل وحيد، و3 خسائر، وسجل لاعبوه 23 هدفاً، وتلقت شباكه 12 هدفاً خلال الـ12 مباراة الماضية من الدوري.

وأكد البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي، على أهمية مواجهة عجمان، وشدد على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، ووصف المباراة بـ«الصعبة»، باعتبارها أمام فريق قوي ومنظم، ويسعى لتحسين مركزه في الدوري. وقال: «عجمان أيضاً، قريب جداً منا في حصيلة النقاط، وهذا العامل يزيد من أهمية المباراة، ويلزمنا بتركيز أكبر لتحقيق الهدف المنشود، وزرعنا الثقة في جميع اللاعبين، وعليهم الاستمتاع باللعب وتقديم كل ما يملكون، وأنا على ثقة من قدرتهم على تحقيق المطلوب».

تفاصيل

ومن جانبه، شدد يحيى الغساني لاعب شباب الأهلي، على أن المباراة المقبلة أمام عجمان لن تكون سهلة، مطالباً بالتركيز والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي تؤثر في مجريات المباراة، وأشار إلى وجود عجمان في مركز قريب من شباب الأهلي، متمنياً أن يتمكن مع زملائه من تحقيق نتيجة تحسن مركز الفريق في الدوري.

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