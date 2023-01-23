الظفرة ودبا الفجيرة.. فك الارتباط

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، دبا - محمد فضل

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يلتقي الظفرة ضيفه دبا الفجيرة عند الخامسة والربع مساء اليوم، ضمن الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين على استاد حمدان بن زايد آل نهيان، في مباراة يسعى خلالها الفريقان لفك ارتباط النقاط وعرقلة المنافس، حيث يمتلك كل فريق 4 نقاط برصيده، في قاع جدول الترتيب، مع أفضلية دبا الذي يحتل المركز قبل الأخير بفارق الأهداف.

فوز

وأكد الصربي الكسندر فيلسوفيتش مدرب الظفرة، جاهزية عناصره للمباراة ورغبتهم في تحقيق الفوز، مشدداً أن نيل النقاط الثلاث لن يكون سهلاً لأن المنافس، وحسب قوله، يمتلك أيضاً دافع الفوز، وأضاف: المباراة مهمة جداً بالنسبة لنا وأيضاً لدبا، لذلك أتوقع أن تشهد صراعاً قوياً من أجل الفوز.

تراجع

من جهته، يتطلع دبا الفجيرة «النواخذة» المتجدد والذي لم يتذوق طعم الانتصار خلال 10 مباريات مضت إلى تحقيق الفوز الثاني في الدوري بعد أن اكتفى طوال الأسابيع الماضية بالحصول على 4 نقاط فقط جمعها بالتعادل أمام الوصل والفوز على النصر. ووصف حسن العبدولي مدرب دبا، اللقاء بالمهم لكل فريق، لافتاً إلى أن النواخذة جاهز ويسعى للعودة بنتيجة إيجابية، وإلى تغيير الصورة الحالية للنواخذة، منوهاً إلى الروح التنافسية بين اللاعبين ويعمل كل واحد منهم من أجل ضمان مقعد له في التشكيلة.

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