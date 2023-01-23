بني ياس والوحدة..خطف النقاط

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم الجولة الثالثة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين بلقاء قوي هدفه النقاط الثلاث المهمة، يجمع بين بني ياس والوحدة، عند الساعة الثامنة مساء اليوم، على ملعب السماوي بالشامخة. ويتطلع بني ياس، صاحب المركز التاسع برصيد 15 نقطة إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب، ومواصلة نتائجه الإيجابية في آخر جولتين قبل التوقف، بعدما حصد 4 نقاط مهمة بالتعادل أمام العين، والفوز على شباب الأهلي. في المقابل لا يريد «أصحاب السعادة» الابتعاد عن المنافسة، حيث يحتل الفريق المركز الرابع بـ 23 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشارقة المتصدر.

مواجهة

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس: إن فريقه يدخل المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد أن مر الفريق بمرحلة إيجابية في الفترة الأخيرة، وسيسعى لمواصلة نتائجه وعروضه الجيدة رغم صعوبة المهمة أمام الوحدة، وأضاف: سنخوض مباراة كبيرة أمام فريق قوي وجيد للغاية، ولدينا تفاؤل كبير خصوصاً أن الفريق قادم بعد أداء جيد أمام العين وشباب الأهلي. وفي المقابل يسعى الوحدة إلى إيقاف نزيف النقاط، الذي تعرض له الفريق قبل التوقف، بعدما خسر 5 نقاط على ملعبه في آخر جولتين بالتعادل أمام خورفكان

2 - 2، والخسارة من عجمان 0 - 1 ، إضافة إلى محاولته العودة للنتائج الإيجابية. من جهته، أكد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة جاهزية فريقه، وقال: ننظر لمواجهة بني ياس بعين الاعتبار، لأنه فريق قوي، وشدد خيمينيز على أنه لا يزال هناك الكثير من المباريات، خلال الموسم في الدوري والوحدة سيواصل القتال، من أجل إسعاد جماهيره.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز