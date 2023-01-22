العين يغتنم 3 نقاط غالية من مضيفه البطائح

المصدر: متابعة- طلحة عبدالل - زيشان أحمد

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اغتنم العين 3 نقاط غالية ليرفع رصيده إلى (22 نقطة) بعد فوزه الصعب على مضيفه البطائح 3-2 مساء اليوم الأحد على ملعب استاد صقر بن محمد القاسمي لحساب الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين، بينما بقي البطائح في رصيد (13 نقطة)، سجل للعين كل من لابا كودجو هدفين في الدقيقتين 26و87 ويارمولنكو في الدقيقة 38، بينما سجل للبطائح مدافع العين كوامي عن طريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 60، ولورنسي في الدقيقة 80، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب العين أريك في الدقيقة 46.

بعد الحذر

وبعد عشر دقائق من الحذر الذي شاب أداء الفريقين ظهرت أخطر فرصة في هذا الشوط لصالح العين في الدقيقة 13 عندما عكس سفيان رحيمي الكرة أمام المرمى ليقابلها لابا كودجو ويسددها خارج المرمى، ورد البطائح بعد دقيقة واحدة بهجمة ممثالة ولكن راسية مهاجمه الكاميروني ابانغ مرت إلى جوار القائم، فيما سجل التوغولى لابا كودجو، مهاجم العين هدفاً في الدقيقة 23 لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

العين يتقدم

استمر الأداء سجالاً بين الفريقين اللذين تبادلا المحاولات الهجومية مع أفضلية للعين من حيث الاستحواذ على الكرة وتعدد الفرص أمام المرمى أبرزها فرصة لابا كودجو الذي مرت رأسيته إلى جوار القائم، قبل أن يعود المهاجم التوغولى ليفتتح التسجيل للفريق البنفسجي، مستفيداً من تمريرة ذكية لسفيان رحيمي، وبينما كان البطائح يسعى لإدراك التعادل، أضاف الأوكراني يارمولينكو هدفاً ثانياً، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية وتالياً الحمراء لمدافع العين أريك وينتهي الشوط الأول بتقدم العين بهدفين دون مقابل.

الشوط الثاني

بعشرة لاعبين دخل العين الشوط الثاني بعد طرد لاعبه أريك لنيله البطاقة الصفراء الثانية، ليجري المدرب الأوكراني تعديلاً اضطرارياً بخروج خالد البلوشي ودخول سعيد أحمد كمدافع أيسر لتعويض أريك، وبالمقابل اندفع لاعبو البطائح للهجوم في محاولة لاستغلال النقص العددي للعين، لتثمر جهوده عن تقليص الفارق بعد أن سجل المدافع العيناوي كوامي هدفاً عن طريق الخطأ في مرماه عندما حاول إبعاد الكرة.

تعادل الراقي

وواصل البطائح ضغطه على العين الذي بدا متراجعاً ومعتمداً على الهجمات المرتدة لتثمر جهود الراقي عن هدف التعادل الذي سجله لورنسي بعد خطأ فادح من المدافع البديل سعيد أحمد، لكن لابا كودجو أضاف الهدف الثالث للعين بضربة رأسية رائعة لينتهي اللقاء بفوز العين بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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