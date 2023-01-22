الشارقة والنصر يرتضيان بالتعادل

المصدر: الشارقة ـ ياسر قاسم - تصوير ـ سالم خميس

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تعادل الشارقة والنصر 1 ـ 1 في ختام مباريات الفريقين بالدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الشارقة، ليصل الشارقة للنقطة 27 في صدارة الترتيب والنصر إلى 8 نقاط، وفرط النصر في تقدمه في آخر الدقائق والشارقة يلعب بعشرة لاعبين.

بدأت المباراة هادئة مع تحفظ واضح للفريقين من الاندفاع للهجوم، ومع أول فرصة حقيقية في المباراة لصالح النصر عند الدقيقة 16، حدثت نقطة تحول كبيرة اضطر فيها الشارقة لإكمال المباراة بعشرة لاعبين مع إجراء تبديل مبكر نتيجة لطرد حارسه عادل الحوسني بالبطاقة الحمراء بعد عرقلته لمالابا المنفرد خارج الصندوق، نال على إثرها بطاقة صفراء، ولكن بعد مراجعة الحكم الدولي عادل النقبي لتقنية «الفار» استبدلها بالبطاقة الحمراء، ويضطر المدرب كوزمين لإجراء تبديل بدخول الحارس درويش محمد وسحب لاعب الوسط لوان بيريرا، ونجح النصر بعد ذلك في تسجيل هدف السبق عن طريق عادل تعرابت في الدقيقة 30 من كرة أخطأ تقديرها الحارس درويش محمد، ورغم النقص العددي كاد الشارقة أن يعدل النتيجة من فرصتين أنقذها الحارس أحمد شامبيه، الأولى في الدقيقة 32 سددها الكاسير، والثانية في نهاية الشوط الأول، صنعها الكاسير وحولها شاهين عبد الرحمن برأسه في سقف المرمى لينتهي الشوط بتقدم النصر بهدف.

في الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات وضاعت أكثر من فرصة للنصر عن طريق ريان منديز والشارقة عن طريق كايو لوكاس، قبل أن ينجح الأخير في الحصول على ركلة جزاء ارتكبها معه سمير ميميشيفيتش في الدقيقة 76، نفذها كايو بذكاء في قلب المرمى، لتنتهي المباراة بالتعادل 1 ـ 1.

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