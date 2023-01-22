الوصل يبلغ النقطة 25 بثلاثية في شباك خورفكان

المصدر: دبي-علي شدهان - تصوير - عيسى البلوشي

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بلغ فريق الوصل الأول لكرة القدم، النقطة 25، بعد فوزه المستحق على ضيفه خورفكان بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، ضمن الجولة 13 الأخيرة من الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين في الإمارات، فيما تجمد رصيد خورفكان عند النقطة 15.

سجل ثلاثية الوصل، المغربي سفيان بوفتيني «ق 10 و23»، والبرازيلي دي سوزا «ق 62».

قدم الوصل أداء جيداً منذ البداية، فرض من خلاله سيطرته شبه المطلقة على مجريات المباراة، مستعيداً بريقه أمام المنافس نفسه الذي أخرجه من بطولة كأس أبوظبي الإسلامي، عندما تجرع مرارة الهزيمة بالأربعة في ملعبه وأمام جماهيره.

وفي المقابل، لم يظهر خورفكان بالصورة المتوقعة منه طوال دقائق المباراة، ربما لتأثره بغياب عدد من نجوم تشكيلته الأساسية، خصوصاً دودو.

وعلى صعيد متصل، تعاقد الوصل رسمياً مع الثنائي الأرجنتيني، جوليان ولويس، وتم قييدهما في كشوفات الفهود في فئة المقيم.

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