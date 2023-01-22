كلباء يفك العقدة ويفاجئ الجزيرة بثنائية «عامر»

المصدر: كلباء – محمد فضل، تصوير - زيشان أحمد

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وضع كلباء حداً لهزائمه المتلاحقة أمام ضيفه الجزيرة في عصر الاحتراف وتمكن من تحقيق الفوز عليه بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين ويدين كلباء في فوزه المهم للاعبه الشاب أحمد عامر الذي تمكن من تدوين هدفي النمور في مرمى الحارس علي خصيف في الدقيقتين 6 و88، فيما أحرز يتيمة الجزيرة اللاعب علي مبخوت من «ركلة جزاء» في الدقيقة 40، ليرفع كلباء رصيده إلى 20 نقطة وتجمد الجزيرة عند 23 نقطة.

ولم يترك كلباء الفرصة لمضيفه لالتقاط الأنفاس بعد أن تمكن اللاعب أحمد عامر من افتتاح عداد الأهداف في الدقيقة السادسة مستفيداً من تمريرة البرازيلي لياندرو «السحرية» وسط الدفاع وهو الهدف الذي أسهم في ارتفاع حرارة المباراة، ويحاول الجزيرة إدراك التعادل بشتى السبل وترتطم كرة تراوري بعارضة كلباء في الدقيقة 24، وكاد أحمد عامر يضيف الهدف الثاني لفريقه بعد انفراد صريح بحارس الجزيرة علي خصيف الذي تمكن من إغلاق الزاوية على اللاعب عامر وتضيع فرصة مؤكدة للنمور عند الدقيقة 28، والمرة الثانية في الشوط الأول تتدخل عارضة النمور وتحرم الجزيرة إدراك هدف التعادل بعد أن صدت تسديدة العائد لصفوف الجزيرة الصربي ميلوش.

وبعد العودة لتقنية فار احتسب حكم المباراة سلطان صالح ركلة جزاء للجزيرة انبرى لها اللاعب علي مبخوت محرزاً هدف التعادل لمصلحة الجزيرة في الدقيقة 40 وهو الهدف رقم 14 للاعب مبخوت في دوري أدنوك للمحترفين لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل بهدف.

ومع انطلاقة مجريات الشوط الثاني حارس كلباء عيسى أحمد صد الضربة الثابتة التي نفذها الاختصاصي ميلوش، وفي آخر أنفاس اللقاء تمكن نجم المباراة أحمد عامر من تسجيل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه من ضربة رأسية لم يرَها خصيف إلا وهي تعانق الشباك لتنتهي المباراة بفوز كلباء 1/2.

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