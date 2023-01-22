علي مبخوت ينفي الإتهامات ويوضح الحقائق

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

نفي علي مبخوت مهاجم الجزيرة، رفضه لإجراء عملية الأحماء في المباراة الودية التي خاضها منتخبنا الوطني ضمن تحضيرات سابقة لبطولة خليجي 25، مؤكداً إحترامه لقرار مدرب المنتخب بعدم إختياره ضمن القائمة التي شاركت في البطولة.

جاء ذلك تعقيباً على الأنباء التي تسربت من جلسة إتحاد الكرة مؤخراً مع رودلفو أروابارينا، والتي اشارت إلى أن المدرب الأرجنتيني اعاد خلال الجلسة عدم إختيار مبخوت إلى رفضه إجراء عملية الأحماء أثناء مباراة كازاخستان الودية في آواخر نوفمبر الماضي.

وابان مبخوت أن المدرب لم يطلب منه إجراء عملية الأحماء وأضاف: بعد المباراة كان هنالك حديثا وديا بيني وبين المدرب ولو كان ماذكره صحيحا لعاتبني المدرب.

واضاف متسائلا: ذكر المدرب في أكثر من مناسبة أن إستبعادي لإسباب فنية وأنا أحترم قراراه فلماذا تغير حديثه الان؟

وأكد علي مبخوت أنه رهن الإشارة لخدمة الوطن في أي مجال، وقال: لم أتهرب من تحمل المسؤولية في يوم من الأيام واذا حققت نجاح فهو توفيق من الله أولا وأخيرا واذا فشلت لن القي بالأسباب علي أشخاص آخرين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز