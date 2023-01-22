حتا يهدر نقطتين أمام العروبة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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وقع حتا في فخ التعادل، أمام مضيفه العروبة بنتيجة 1 - 1، ضمن مباريات الجولة 18 دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، مهدراً نقطتين مهمتين في صراع «صدارة الهواة»، تقدم «الإعصار» بهدف أنيس كريمي، وأدرك العروبة التعادل عن طريق يوسف اولاتونجي، ووصل حتا إلى 37 نقطة، والعروبة إلى 21 نقطة.

وقلب التعاون تأخره بهدف أمام مسافي، إلى فوز بهدفين، سجلهما مطر بدجي ومحمد ابيبو، فيما أحرز للخاسر عبدالله راشد، وفاز «غلف إف سي» على فرسان هسبانيا 2 - 1، أحرز الثنائية فالو مينيدي ولوكاس، وللخاسر جان فرانكو، وتعادل الرمس والفجيرة دون أهداف.

وتقام اليوم 3 مباريات، ويلعب العربي مع دبا الحصن، الذي يسعى لاستعادة الصدارة من حتا، ومصفوت مع الجزيرة الحمراء، بمدربه الجديد المغربي أحمد المجاهد، والذيد مع بينونة.

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