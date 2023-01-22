البطائح والعين.. المفاجآت واردة

المصدر: دبي - علي الظاهري، طلحة عبدالله

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يحل فريق العين ضيفاً ثقيلاً على البطائح في الساعة الثامنة من مساء اليوم على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان في ختام الدور الأول لدوري أدنوك للمحترفين، ويسعى أصحاب الأرض إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام «الزعيم» رغم صعوبة المهمة إلا أن المفاجآت واردة. ويحتل «الراقي» المركز 11 بـ 13 نقطة، ويأتي العين في المركز السابع بـ 19 نقطة.

تصحيح

وأكد المغربي سعيد شخيت، مدرب البطائح، أن فريقه جاهز للتحدي، وقال إن الفريق أنهى استعداداته لمواجهة «الزعيم» بعد استثمار فترة التوقف في تصحيح الأخطاء وإعادة ترتيب أوراق الفريق من جديد، خصوصاً بعد انضمام اللاعبين الجدد.

وتوجه شخيت بالشكر والتقدير إلى شركة كرة القدم في النادي برئاسة عبيد سعيد الطنيجي وجميع أعضاء مجلس إدارة الشركة لاهتمامهم بالفريق، وإلى مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى الحزامي وزيارته للتدريبات مما يؤكد اهتمامه بالفريق.

بدوره، يبحث العين عن مصالحة جماهيره والإبقاء على حظوظه قائمة في الدفاع عن اللقب. وشدد المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف، على أهمية اللقاء، موضحاً أن هدفه هو تعريف اللاعبين بنقاط القوة والضعف وأسلوب لعب الفريق المنافس، مع التركيز على احترامه.

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