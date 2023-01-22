الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة تتقدم في التصنيف العالمي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تقدمت أندية الشارقة وشباب الأهلي والجزيرة، في التصنيف العالمي للعام الماضي والصادر من الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، ويتصدره فلامينغو البرازيلي برصيد 299 نقطة.

وارتقى الشارقة في التصنيف العالمي من المركز 278 إلى 242 برصيد 72.75 نقطة، وشباب الأهلي من المركز 301 إلى 271 برصيد 68.5 نقطة، والجزيرة من المركز 420 إلى 372 برصيد 58.5 نقطة.

فيما قفز الأهلي المصري من المركز 33 إلى 17، ليتصدر قائمة أفضل الأندية العربية والأفريقية برصيد 197 نقطة، ويليه الوداد البيضاوي المغربي في المركز 49، ثم الزمالك، متقدماً من المركز 92 إلى المركز 63 برصيد 145.5 نقطة.

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