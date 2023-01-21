رابطة المحترفين تعزز مواردها باتفاقية شراكة جديدة

المصدر: وام

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية وشركة الرصاصي للعطور توقيع اتفاقية، يصبح بموجبها الرصاصي للعطور شريكا رسميا لمسابقات الرابطة “دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين” و" كأس مصرف أبوظبي الإسلامي" ، و" كأس السوبر الإماراتي " لمدة عامين.

وأقيمت مراسم حفل توقيع الاتفاقية، بفندق ريكسوس JBR بدبي، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين وشارق خان المدير العام لشركة الرصاصي للعطور، وممثلي المؤسستين.

تأتي هذه الشراكة مع الرصاصي للعطور ضمن الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030 التي تهدف إلى استقطاب شراكات جديدة وزيادة الموارد ما يعود بالنفع على الأندية وكرة القدم بشكل عام.

ورحب وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية بانضمام شركة الرصاصي للعطور إلى شركاء النجاح في الرابطة.. وأكد أن الاتفاقية خطوة كبيرة تتطلع إليها الرابطة بتفاؤل كبير، خاصة وأن شركة الرصاصي واحدة من أبرز العلامات التجارية الناجحة ليست على صعيد الإمارات فقط بل في المنطقة، ما يصب في صالح الكرة الإماراتية ومسابقات المحترفين على المدى الطويل.

وعبر شارق خان مدير عام الرصاصي للعطور عن سعادته بهذه الشراكة وأن تكون الشركة أحد الرعاة الرئيسيين لرابطة المحترفين لدعم اللعبة في الإمارات.



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