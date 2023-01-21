استئناف دوري أدنوك للمحترفين غداً

المصدر: وام

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يستأنف دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين نشاطه غدا بعد توقف دام 4 أسابيع بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25" بمدينة البصرة العراقية.

وتنطلق فعاليات المسابقة مجددا من خلال مباريات الجولة الـ13، التي تقام على مدار يومين، بواقع 4 مباريات غدا و3 مباريات بعد غد .

ويلتقي غدا فريق اتحاد كلباء، صاحب المركز الثامن برصيد 17 نقطة مع الجزيرة (الخامس برصيد 23 نقطة) على استاد اتحاد كلباء في الساعة 17:15 بتوقيت الإمارات. وفي التوقيت نفسه، يلتقي الوصل (السادس برصيد 22 نقطة) مع خورفكان (العاشر برصيد 15 نقطة) على استاد زعبيل.

كما يلتقي الشارقة (المتصدر برصيد 26 نقطة) مع النصر (الثاني عشر برصيد 7 نقاط) على استاد الشارقة في الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات. وفي التوقيت نفسه، يلتقي البطائح (الحادي عشر برصيد 13 نقطة) مع العين (السابع برصيد 19 نقطة) على استاد صقر بن محمد القاسمي.

وتستكمل مباريات الجولة يوم بعد غد، حيث يلتقي الظفرة (الرابع عشر برصيد 4 نقاط) مع دبا الفجيرة (الثالث عشر برصيد 4 نقاط) على استاد حمدان بن زايد في الساعة 17:15 بتوقيت الإمارات.

وفي التوقيت نفسه، يلتقي عجمان (الثالث برصيد 23 نقطة) مع شباب الأهلي (الثاني برصيد 25 نقطة) على استاد راشد بن سعيد، فيما يلتقي بني ياس (التاسع برصيد 15 نقطة) مع الوحدة (الرابع برصيد 23 نقطة) على ملعب بني ياس بالشامخة، الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات.

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