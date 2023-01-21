50% يتوقعون لقاء شباب الأهلي والهلال الأكثر قوة في ثمن نهائي أبطال آسيا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتبرت الجماهير الآسيوية، أن لقاء شباب الأهلي والهلال السعودي يوم 20 فبراير 2023، الأكثر إثارة وقوة بين مواجهات الدور ثمن النهائي لمنطقة غرب آسيا من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022، حيث تتنافس 8 أندية بنظام التجمع في قطر، من أجل بلوغ المباراة النهائية، ومواجهة أوراوا ريد دايموندز الياباني.

ومنحت الجماهير، 50% من أصواتها عبر استطلاع رأي نشره موقع الاتحاد الآسيوي، إلى تلك المواجهة قبل ساعات من إغلاق الاتحاد الآسيوي لباب التصويت على أقوى مباريات الدور ثمن النهائي للبطولة القارية الأهم على صعيد الأندية، والتي تشهد أيضاً، مواجهة الشباب السعودي مع ناساف كارشي الأوزبكي، واللقاء القطري الخالص بين الدحيل والريان يوم 19 فبراير 2023، وفي اليوم التالي، يلتقي الفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وبين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في تقريره عن مباريات الدور ثمن النهائي، أن الهلال وشباب الأهلي سبق وتقابلا في دور المجموعات خلال دوري أبطال آسيا 2021، وتبادلا الفوز بنتيجة 2-1، وأن أبرز نتائج شباب الأهلي في البطولة القارية كان عام 2015، عندما تجاوز الهلال في الدور قبل النهائي، قبل أن يخسر في النهائي أمام غوانغزهو ايفرغراند الصيني بنتيجة 0-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور النهائي.

وأشار الاتحاد الآسيوي، إلى أن شباب الأهلي حصل على فترة راحة تصل لنحو شهر، بعدما خسر مباراته الأخيرة في دوري أدنوك للمحترفين أمام بني ياس بنتيجة 1-2، وبعد ذلك توقفت البطولة من أجل كأس الخليج، وقبلها حقق شباب الأهلي مسيرة مميزة، وحصد الفوز في 6 مباريات على التوالي، بما في ذلك الفوز على الجزيرة والعين والوصل والنصر.

ونوه الاتحاد القاري إلى أن الهلال سيكمل مشوار الدفاع عن لقبه الآسيوي الذي توج به العام الماضي، بلقاء شباب الأهلي مباشرة بعد مشاركته في كأس العالم للأندية التي تقام في المغرب، حيث يمثل فيها قارة آسيا، ونوه إلى صعوبة مهمة الهلال في الحفاظ على درع دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، مع وجود أكثر من منافس قوي، وفي مقدمتهم النصر، والذي تعاقد مؤخراً مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز