محمد بن راشد: كلنا اليوم عراقيون في الفرحة والانتصار

المصدر: دبي - البيان

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هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، العراق بمناسبة تتويج «أسود الرافدين» بكأس الخليج العربي في نسخته الـ 25، وقال سموه على حسابه في «تويتر»:

«فرح العراق اليوم بعد طول صبر وانتظار وفرحت معه الشعوب والقلوب.. كلنا اليوم عراقيون في الفرحة.. كلنا اليوم عراقيون في الانتصار.. مبروك كأس الخليج العربي يا أهلنا وأحبابنا.. وشكراً أهل البصرة وأهل العراق على حسن التنظيم والاستضافة».

وعمت الأفراح مدن العراق، أول من أمس، عقب فوز «أسود الرافدين بالكأس للمرة الرابعة في تاريخه، ابتهاجاً بالإنجاز التاريخي الغائب عن العراق منذ أعوام طويلة، وسهرت الجماهير حتى صباح البوم التالي للمباراة، تحتفل بالفوز بكأس «خليجي 25»، والذي تحقق بعبور المنتخب العماني بنتيجة 3 - 2 في المباراة النهائية

واحتفلت الجماهير العراقية برفع الأعلام وترديد الأهازيج والأغاني الوطنية والشعبية احتفالاً بالإنجاز الذي تحقق في هذه النسخة الاستثنائية، وكان العراق في حاجة إلى مثل تلك الفرحة بعد سنوات من الصعوبات، لتأتي بطولة كأس الخليج وتعيد البسمة إلى الجماهير العراقية مرة أخرى.

من ناحية أخرى، هنأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم العراق بالتتويج، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «خالص تهانينا للعراق الحبيبة لتتويج منتخبها بطلاً لخليجي 25 للمرة الرابعة في تاريخه، بعد فوزه على نظيره العماني، شهدنا مباراة نهائية جميلة وممتعة وأداء مثالياً، نشكر كل من أسهم في نجاح الحدث الخليجي الرياضي المهم، والذي جمعنا في البصرة مدينة الحضارة والتاريخ العربي العريق.

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