رايسينغ كلوب «سوبر الأرجنتين» في استاد هزاع

المصدر: العين - طلحة عبدالله

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توّج الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين، أمس، فريق رايسينغ كلوب بلقب كأس السوبر الأرجنتيني، باستاد هزاع بن زايد، بحضور كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وعارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي.

وجاء تتويج رايسينغ للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن حول تأخره أمام غريمه بوكا جونيورز بهدف إلى فوز 2 - 1، تقدم بوكا عن طريق داريو بنديتو في الدقيقة 17، وأدرك يوهان كاربونيرو التعادل لرايسينغ في الدقيقة 20، قبل أن يسجل لاعبه غونزالو بيوفي، هدف فوز من ركلة جزاء في الدقيقة (90+5). أقيمت المباراة في إطار اتفاقية الشراكة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والتي تمتد لأربع سنوات، دعماً لخطط أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية لاستقطاب الفعاليات الرياضية الدولية.

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