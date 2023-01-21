طارق أحمد والنصر..وداع مؤثر

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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توجه طارق أحمد بالشكر إلى نادي النصر على منحه واحدة من أجمل تجاربه الكروية، ونشر عبر حسابه في «إنستغرام» رسالة وداع مؤثرة إلى إدارة «العميد» وجماهيره مع انتهاء تجربته مع الفريق التي استمرت 10 سنوات، بعدما تم الاتفاق على فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، وقال: «شكراً لجمهور «العميد» ومجالس الإدارة وجميع الموظفين واللاعبين، سأظل محباً ومشجعاً للنادي».

ونشر طارق أحمد مجموعة من الصور التي توثق أبرز اللحظات السعيدة مع النصر، وصورة تعرضه لأخطر إصابة في مسيرته الكروية منذ عامين، في إشارة للجهود التي قدمها للفريق.

وودع النصر لاعبه السابق بعبارات مؤثرة حملت توقيع عبدالله بن طوق نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، جاء فيها: «خالص الشكر لجهودك الكبيرة، التي بذلتها خلال فترة تواجدك لاعباً لفريق النصر، عبر رحلة طويلة كنت خلالها مثالاً للإخلاص والالتزام، نتمنى لك كل التوفيق ونؤكد أن أبواب النصر ستظل دائماً مفتوحة لك، فذاكرة «العميد» لا تنسى أبداً أبناءها المخلصين».

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