«بطل الشتاء» يمهد الطريق أمام التتويج بدرع المحترفين

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تتشابك حظوظ التتويج بلقب «بطل الشتاء» بين 3 أندية في دوري أدنوك للمحترفين، مع ترقب الجماهير لنهاية الدور الأول بمباريات الجولة 13، لتحديد المتصدر، وسط صراع بين الشارقة، الذي يعتلي القمة حالياً برصيد 26 نقطة، وشباب الأهلي، الوصيف برصيد 25 نقطة، بينما يتطلع الوحدة برصيد 23 نقطة لانتزاع اللقب الشرفي، الذي يعتبره البعض يمهد الطريق أمام تتويج صاحبه بدرع المحترفين.

عودة

وتنتظر الأندية المتنافسة على لقب «بطل الشتاء» مواجهات صعبة، مع عودة الحياة إلى دوري المحترفين غدا ،إذ يستضيف الشارقة نظيره النصر، ويحل شباب الأهلي ضيفاً على عجمان، والوحدة ضيفاً على بني ياس، ويبدو لقب «بطل الشتاء» أقرب للشارقة، حال فوزه، من دون النظر لنتيجة شباب الأهلي وعجمان، ويحتاج «فرسان دبي» للفوز وخسارة أو تعادل الشارقة، لانتزاع اللقب.

وكذلك الوحدة، الذي يحتاج للفوز وخسارة الشارقة وشباب الأهلي، وذلك في ظل تفوق الشارقة في المواجهات المباشرة على منافسيه، بالفوز على مضيفه شباب الأهلي 2 - 0، ومضيفه عجمان 2 - 3، وتعادله مع مضيفه الجزيرة 3-3، والخسارة أمام ضيفه الوحدة 1 - 0.

وكان لقب «بطل الشتاء» من نصيب العين في النسخة الماضية للدوري، (30 نقطة)، وبفارق 6 نقاط عن منافسه الوحدة،وتوج «الزعيم» بالدرع في موسم 2021 - 2022. ويبدو أنه ليس بالضرورة أن يتوج «بطل الشتاء» بدرع الدوري، إذ فاز صاحب لقب «بطل الشتاء» بالدوري 8 مرات، عن طريق 4 أندية،(العين والجزيرة وشباب الأهلي والشارقة)، مقابل 5 نسخ لم يتوج «بطل الشتاء».

بالدرع في عهد الاحتراف بداية من موسم 2008 - 2009، والذي شهد حصول الجزيرة على لقب «بطل للشتاء»، بينما فاز شباب الأهلي باللقب، وتكرر المشهد بموسم 2009 - 2010، حيث كان الجزيرة بطلاً للشتاء، وفاز الوحدة باللقب.

نجاح

ونجح الجزيرة في موسم 2010 - 2011 في الحصول على لقب «بطل الشتاء» ودرع الدوري، وكذلك فعل العين الأمر ذاته موسمي 2011 - 2012 و2012 - 2013، وشباب الأهلي موسم 2013 - 2014، ونال الجزيرة لقب بطل الشتاء موسم 2014 - 2015، ولكن العين هو الذي توج بالدرع.

وحصل العين على لقب بطل الشتاء موسم 2015 - 2016، ثم توج شباب الأهلي بالدرع، وجمع الجزيرة بين اللقب والدرع موسم 2016 - 2017، والعين موسم 2018 - 2019، والشارقة موسم 2019 - 2020، ونال الشارقة لقب بطل الشتاء موسم 2020 - 2021، إلا أن الجزيرة هو الذي توج بالدرع، وجمع العين بين اللقب والدرع في الموسم الماضي.

فيما نال «وصيف بطل الشتاء»، اللقب في 3 نسخ أخرى من دوري المحترفين، عندما توج الوحدة بطلاً لموسم 2009 - 2010، وشباب الأهلي موسم 2015 - 2016، والعين موسم 2017 - 2018، وألغيت نتائج موسم 2019 - 2020، لظروف جائحة كورونا، بنهاية الجولة 19، وكان شباب الأهلي وقتها يتصدر الدوري برصيد 43 نقطة، وكان قبلها حسم لقب «بطل الشتاء».

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