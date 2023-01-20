دوري أدنوك يتأهب لاستئناف نشاطه.. ومؤشرات تؤكد عود الأندية بقوة للمنافسة

المصدر: وام

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يتأهب دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين لاستئناف نشاطه..وسط ومؤشرات تؤكد عود الأندية بقوة للمنافسة .وقبل يومين فقط على استئناف فعاليات المسابقة بعد فترة من التوقف بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس الخليج العربي “خليجي 25”.. تبرز العديد من المؤشرات على قوة المنافسة في الفترة المقبلة بداية من الجولة الـ13، التي تقام مبارياتها على مدار يومي الأحد والاثنين المقبلين.

وتشهد صدارة المسابقة صراعا قويا بين الشارقة (26 نقطة)، وشباب الأهلي (25 نقطة) من أجل البقاء في الصدارة، وحسم لقب الشتاء، دون النظر لحسابات نتائج باقي الفرق التي تحتل المراكز التالية وفي مقدمتها عجمان والوحدة والجزيرة، ولكل منها 23 نقطة.

ويلتقي في هذه الجولة فريق الشارقة مع النصر كما يلتقي شباب الأهلي مع عجمان.

ومن الدلائل على العودة القوية للمسابقة أيضا، تكثيف أندية المراكز الأخيرة بجدول المسابقة لتعاقداتها خلال الأيام الماضية عقب انطلاق الميركاتو الشتوي، ويتوقع أن تشارك الصفقات الجديدة مع فرقها بداية من هذه الجولة للمساهمة في تحسين ترتيب هذه الأندية.

وكانت أبرز تحركات الأندية في سوق الانتقالات الشتوية هي تعاقد النصر، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط، مع 5 لاعبين حتى الآن؛ في مقدمتهم التوجولي بينيل مالابا من اتحاد كلباء، والمدافع البوسني ميميشيفيتش، بالإضافة لكل من عبد العزيز صنقور، وسعود عبد الرزاق، وسلطان الشامسي.

وتعاقد دبا الفجيرة، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط، مع 5 لاعبين أيضا هم الثلاثي البرازيلي، إدواردو ناسيمينتو دا سيلفا جونيور، وروجريو ألفيس دوس سانتوس، و بيدرو هنريك دى كاسترو، إضافة للاعبين حبيب يوسف محمد عبد الله علي، وعبد الله خميس جمعة.

كما تعاقد الظفرة، صاحب المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، مع كل من البلغاري جورجي ميلانوف، والبرازيلي تياجو دي ليونكو.

وتشهد الجولة الـ13 من المسابقة مباراتين مهمتين، الأولى بين ثنائي المقدمة، والثانية بين ثنائي المراكز الأخيرة.

ويلتقي شباب الأهلي مع عجمان في مباراة مهمة للغاية لكل منهما؛ ويسعى شباب الأهلي لانتزاع الصدارة، حال تعثر الشارقة أمام النصر ويتطلع عجمان لوصافة جدول المسابقة، حال الفوز على شباب الأهلي في ظل تفوق عجمان بالمواجهات المباشرة على الوحدة والجزيرة أصحاب نفس الرصيد.

أما المباراة الثانية، فتجمع بين ثنائي قاع جدول الترتيب، دبا والظفرة، وكلاهما لديه رصيد 4 نقاط، في المركزين الـ13 والـ14 على الترتيب، ويطمح كل فريق في اقتناص 3 نقاط، للارتقاء إلى مركز أفضل.

وشهدت فترة التوقف خوض أندية دوري أدنوك للمحترفين، العديد من المباريات الودية، للحفاظ على لياقة المباريات ومعالجة سلبيات الفترة الماضية.

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