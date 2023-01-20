البطائح يكسب مليحة في «بلاي اوف الصالات»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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فاز البطائح على ضيفه مليحة 3 - 1 في ذهاب نصف نهائي مرحلة «بلاي اوف» لدوري كرة قدم الصالات، بصالة نادي البطائح التي تميزت بالحضور الجماهيري.

افتتح مليحة التسجيل عن طريق محمد آل علي، ونجح أحمد حسين بن حماد في تعديل النتيجة، وأضاف راشد عبيد الهدف الثاني للبطائح لينتهي الشوط الأول بتقدم البطائح 2-1، وفي الشوط الثاني عزز دانييل نيتو تقدم البطائح بالهدف الثالث.

وقاد المونديالي المتألق فهد بدر الحوسني طاقم تحكيم المباراة بامتياز واستحق لقب رجل المباراة بعد نجاحه في الخروج بالمباراة إلى بر الأمان.

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