الرابطة تواصل «جولة المدارس» في ملاعب المحترفين

المصدر: أبوظبي - البيان

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واصلت رابطة المحترفين الإماراتية برنامج جولة المدارس في ملاعب أندية المحترفين، وهي المبادرة التي تنظمها بالتعاون مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وفق أهداف الخطة الاستراتيجية 2020-2030، التي تسعى من خلالها الرابطة إلى مد جسور التواصل بين المجتمع والأندية المحترفة.

وجاءت الزيارة الثانية مع قيام طلاب مدرسة البيان بزيارة استاد صقر بن محمد القاسمي، الخاص بنادي خورفكان، اطلعوا خلالها على المرافق الخاصة بالملعب الذي يحتضن مباريات مسابقات المحترفين في دوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمحترفين، وتعرفوا إلى العمليات التنظيمية المرتبطة بإدارة الملعب سواء خلال أيام المباريات أو الفترات الأخرى على مدار العام، والتجهيزات الخاصة بالجمهور واللاعبين وغيرها.

وخصصت الرابطة منطقة فعاليات للطلاب خلال الجولة، أضفت عليهم المزيد من أجواء المتعة والفرح بهذه الزيارة الرياضية المميزة.

وسبق أن أقامت الرابطة جولة إلى استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة لطلاب مدارس مدينة زايد «مدرسة مدينة زايد – مدرسة الظفرة – مدرسة الفلاح».

وتسعى الرابطة بالشراكة مع الأندية المحترفة، إلى تعزيز الدور المجتمعي للأندية من خلال التواصل الفعال مع نطاقها الجغرافي ومع كل شرائح المجتمع وبشكل أخص طلبة المدارس بوصفهم أبطال المستقبل المنتظرين في الرياضة الإماراتية.

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