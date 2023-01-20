الفيفا يتفقد استعدادات الإمارات لاستضافة كأس العالم للكرة الشاطئية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اتحاد الإمارات لكرة القدم للوقوف على الاستعدادات الخاصة باستضافة الدولة لكأس العالم لكرة القدم الشاطئية 2023.

وعقد الوفد خلال الزيارة، التي استمرت يومين، عدة اجتماعات وزيارات تفقدية وورش عمل، ناقشت فيها فرق العمل الأماكن المقترحة لإنشاء ملعب المباريات الرئيسي وملاعب التدريب والفنادق وكافة الإجراءات اللوجستية والفنية والإعلامية والتسويقية للبطولة.

حضر الاجتماعات علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة كرة القدم الشاطئية، وعلي عمر، وعمران الجسمي ممثلا مجلس دبي الرياضي، إضافة إلى ممثلي فرق العمل من اتحاد كرة القدم والفيفا.

وقال علي حمد البدواوي: "ساعدت هذه الزيارة فرق العمل على تحديد مسار الأولويات وأهم الأمور التي يجب إنجازها ضمن إطار زمني محدد".

وأضاف: "قمنا بتشكيل فرق عمل بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي لبدء التحضير المُبكر لهذه الاستضافة التي تضعنا أمام تحدٍ كبير حيث إن الإطار الزمني المتوفر لدينا أقل مما تم التخطيط له مسبقاً، ولكننا نحب التحدي وسنثبت أن الخبرة الكبيرة التي تمتلكها فرق العمل لديها الكفاءة اللازمة لإنجاح الحدث بأفضل صورة ممكنة".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز