طارق أحمد يودع النصر بكلمات مؤثرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توجه طارق أحمد بالشكر إلى نادي النصر على منحه واحدة من أجمل تجارب حياته الكروية، ونشر اللاعب عبر حسابه في «انستغرام» رسالة وداع مؤثرة وصادقة إلى إدارة العميد وجماهيره مع انتهاء تجربته مع الفريق التي استمرت 10 سنوات، بعدما تم الاتفاق على فسخ التعاقد بينهما بالتراضي، قال فيها: «شكراً لجمهور العميد ومجالس الإدارة وجميع الموظفين واللاعبين خلال مسيرتي مع العميد في النادي، فخور بكل لحظة مع العميد وسأظل محباً ومشجعاً للنادي».

كما نشر طارق أحمد مجموعة من الصور التي توثق أبرز اللحظات السعيدة مع النصر، وصورة تعرضه لأخطر إصابة في مسيرته الكروية منذ عامين في إشارة للجهود التي قدمها للفريق.

من جهته ودع النصر لاعبه السابق بعبارات مؤثرة حملت توقيع عبدالله بن طوق نائب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، جاء فيها:» خالص الشكر والتقدير لجهودك الكبيرة، التي بذلتها خلال فترة تواجدك لاعبا لفريق النصر عبر رحلة طويلة كنت خلالها مثالا للإخلاص والالتزام، ونحن غذ نتمنى لك كل التوفيق والنجاح في مسيرتك المقبلة نؤكد أن أبواب نادي النصر ستظل دائما مفتوحة لك، فذاكرة العميد لا تنسى أبدا أبنائها المخلصين.

وتفاعل العديد من اللاعبين مع رسالة طارق أحمد، حيث علق زميله البرتغالي توزي قائلا:«شكرا على كل شيء أخي.»، وقال حبيب الفردان:«كل التوفيق بوعمر وين ماتكون.»، وقال جاسم يعقوب:«الله يوفقك أخي، شكرا على كل شيء.»

ومن المتوقع أن يخوض طارق أحمد تجربة كروية جديدة مع أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الحالية 8 فبراير المقبل.

وبدأ طارق أحمد مسيرته الكروية بفرق المراحل السنية بنادي الشارقة حتى وصل إلى الفريق الأول، كما تدرج ولعب في كل المنتخبات الوطنية حتى الفريق الأول، وانتقل في 2009 إلى الجزيرة ومنه إلى شباب الأهلي ثم إلى النصر في 2013 واستمر معه حتى مغادرته رسميا وسط الأسبوع الحالي.

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