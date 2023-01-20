رابطة المحترفين تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في "نوفمبر وديسمبر"

المصدر: البيان

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أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن أسماء الفائزين بجوائز "الأفضل" الشهرية في دوري أدنوك لكرة القدم للمحترفين، لشهري نوفمبر وديسمبر 2022، بعد حصدهم أعلى الأصوات، من خلال تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية.

وتفوق علي مبخوت لاعب الجزيرة، في فئة أفضل لاعب، على كل من بندر الأحبابي لاعب العين، وفابيو ليما لاعب الوصل، وعثمان كمارا لاعب الشارقة، وإيغور جيسوس لاعب شباب الأهلي.

كما تفوق علي الحوسني حارس مرمى عجمان، على كل من علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، وحسن حمزة حارس مرمى شباب الأهلي.

وتفوق الصربي جوران، مدرب عجمان، على كل من الروماني كوزمين أولاريو مدرب الشارقة، والبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي.

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