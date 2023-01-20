اتحاد الكرة : أروابارينا مستمر مع« الأبيض»

المصدر: دبي - البيان

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اعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه أمس برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد في مقر الاتحاد بدبي، توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باستمرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مع تقديم كل الدعم لـ«الأبيض» لتحقيق النتائج المرجوة.

وأكد المجلس أن مشاركة منتخبنا الوطني في «خليجي 25» لم تكن بمستوى الطموح الذي كانت تتأمله الجماهير الإماراتية واتحاد الكرة، لعدة أسباب، أبرزها وجود عناصر شابة، وعدد من اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى في البطولة، إلى جانب تعرض عدد من العناصر الأساسية للإصابات مع أنديتهم خلال مسابقة الدوري وبالتالي غيابهم عن البطولة.

حضر جانباً من الاجتماع مدرب منتخبنا الوطني الأول رودولفو أروابارينا.

وأكد المجلس على مواصلة العمل من أجل إعداد المنتخبات الوطنية بالصورة التي تجعلها قادرة على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة، وأن كل كبوة تتعرض لها الكرة الإماراتية تدفع لتحسين الخطط وآليات التنفيذ، لأن العمل المتواصل والجيد هو الطريق المناسب لبناء منتخبات قوية. وأعرب مجلس الإدارة عن تفهمه لحزن جمهور الكرة الإماراتية على النتائج التي خرج بها المنتخب من هذه البطولة، داعياً الجميع لمواصلة التعاون والتكاتف من أجل تطوير الكرة الإماراتية من خلال النقد الموضوعي أو طرح الآراء أو الأفكار الواقعية.

وتقدم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالتهنئة إلى الاتحادين الخليجي والعراقي لكرة القدم على النجاح المبهر والمميز للبطولة التي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً وتغطية إعلامية غير مسبوقة، فيما تم الإشادة كذلك بطاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار عدداً من مباريات البطولة، والعناصر الإماراتية التي عملت في مختلف اللجان التابعة للاتحاد الخليجي وأسهمت في النجاح التنظيمي المبهر لجميع المباريات. وتم خلال الاجتماع الإطلاع على المستجدات الخاصة باستضافة الدولة لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية 2023.

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