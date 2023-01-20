إدارة «الحصن» تبحث أسباب تخلي الفريق عن الصدارة

المصدر: دبا الحصن - محمد فضل

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سارعت إدارة دبا الحصن برئاسة إبراهيم بغداد الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، إلى عقد جلسة مصارحة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، عقب عودة الفريق من ملعب الذيد بالتعادل 3 - ‏3، في الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى، ليتراجع «الحصن» إلى مركز الوصافة «34 نقطة» بعد أن كان متصدراً لأكثر من 6 أسابيع متتالية، تاركاً الصدارة لفريق حتا، «36 نقطة».

ودعا الدرمكي اللاعبين إلى استعادة الانتصارات،، مشيراً إلى أن مستوى الفريق خلال مباراتي مصفوت، التي خسرها الفريق بنتيجة 1 - ‏2، وأمام الذيد «التعادلية» لم يلبِ طموحات وتطلعات الجماهير ، التي تؤازر الفريق، مشيراً إلى أن الجهاز الفني مطالب بتصويب الأخطاء، قبيل لقاء العربي، في أم القيوين، وهي مباراة في غاية الأهمية لـ «الحصن»، خصوصاً أن العربي جرع الحصن الهزيمة في المباراة الافتتاحية الأولى، وانتزع منه أول ثلاث نقاط في المسابقة، مشدداً على أن اللاعبين عليهم توخي الحذر، واللعب بتركيز عالٍ، بغية تحقيق الانتصار ورد اعتبار هزيمة الذهاب.

وحض رئيس مجلس الإدارة اللاعبين على التركيز في المباريات المقبلة، منوهاً بأنه يعتبر الدوري وكأنه بدأ الآن، ويجب اقتناص الفرصة لتحقيق النقاط الثلاث في جميع المباريات، كما حض اللاعبين على التحلي بالروح الرياضية وبروح الفريق الواحد.

حضر اجتماع رئيس مجلس الإدارة مع اللاعبين عدد من أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد سيف الظهوري، رئيس لجنة الاحتراف والفريق الأول، الذي وجه بضرورة مناقشة أسباب انخفاض مستوى الفريق في المباريات السابقة، والعمل على حلها لتحقيق حلم الصعود مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

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