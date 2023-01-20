بوكا وراسينغ.. «سوبر الأرجنتين» في العين اليوم

المصدر: العين - طلحة عبدالله

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف استاد هزاع بن زايد، في السابعة والنصف من مساء اليوم، قطبي الكرة الأرجنتينية، بوكاجونيورز بطل الدوري، وغريمه راسينغ كلوب بطل الكأس، على لقب السوبر، في مباراة استثنائية تاريخية، لأول مرة خارج الأرجنتين، في إطار الاتفاقية الموقعة بين مجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والتي تمتد لأربع سنوات، دعماً لخطط أبوظبي مع المؤسسات والهيئات الرياضية العالمية لاستقطاب الفعاليات الرياضية الدولية، واستضافة الأحداث التاريخية لكرة القدم.

ويأمل بوكاجونيورز، في الحصول على اللقب للمرة الثانية، بعدما فاز به أول مرة في وقت سابق من عام 2018، على حساب روزاريو سنترال بركلات الترجيح، فيما يتطلع راسينغ كلوب، للصعود إلى منصات التتويج بالسوبر للمرة الأولى في تاريخه، إذ حل وصيفاً في مشاركته الأولى عام 2019، بعد خسارته 0 - 5 أمام ريفربليت.

وكان الفريقان وصلا إلى العين الثلاثاء الماضي، على متن طائرة واحدة، وهو الأمر الذي أثار انتباه المراقبين والصحافة الأرجنتينية، إذ إن لاعبي الفريقين جلسوا في مقاعد متجاورة، بذات الطائرة التي أقلتهما إلى أبوظبي، لمدة أكثر من 20 ساعة، على الرغم من آخر مواجهة بين الفريقين على كأس الأبطال الأرجنتيني، الذي توج به راسينغ كلوب، شهدت أحداثاً مشحونة بالتوتر، ظهرت خلاله 10 حالات طرد بالبطاقة الحمراء، نال لاعبو بوكاجونيورز النصيب الأكبر منها، ليعلن الحكم عن إلغاء المباراة قبل دقيقتين من نهايتها.

سعادة

واستضافت قاعة المؤتمرات باستاد هزاع بن زايد، كلاً من آلان فاريلا نجم وسط فريق بوكاجونيورز، وإيفان أليكسيس بليود مهاجم رايسنغ كلوب، واللذين جلسا جنباً إلى جنب، في لحظة تصافٍ وود، وعبّر اللاعبان الكبيران عن سعادتهما بالوجود في الإمارات، كما أعربا عن شكرهما لحسن الضيافة والحفاوة الكبيرة التي وجدوها في الدولة.

وأكد اللاعبان جاهزية فريقيهما لتقديم عمل كروي متميز، يعكس الصورة الحسنة للكرة الأرجنتينية على مستوى السلوك والأداء، وأشارا إلى ان ما حدث في مارس الماضي، لن يتكرر، بعد أن تصافى اللاعبون، وتعاهدوا على نسيان تلك الأحداث. كما أكد آلان فاريلا، أن المباراة صعبة ، لأن المنافس متميز وقوى وطموح، وأشار إلى أن التفاصيل الصغيرة، ربما كانت حاسمة وقال: سنبذل قصارى جهودنا للتتويج باللقب، وهو أمر جيد لنا.

صورة مشرفة

من جهته، عبّر إيفان بيلود مهاجم رايسنغ كلوب أن مهمتهم ترجمة صورة مشرفة للكرة الأرجنتينية تليق بفوز منتخب «التانغو» بلقب كأس العالم ، قائلاً: ما حدث من مشاحنات في مارس، أصبح في حُكم الماضي، وعلينا أن نقدم نموذجاً مميزاً على مستوى الأداء والسلوك، ونحن متحمسون للمباراة، ونعرف أن كل فريق يطمح للفوز، ولذلك، أتوقع مباراة قوية، وعملاً جباراً في الملعب.

وأضاف: أتمنى أن تكون الفرصة جيدة للفوز باللقب لأول مرة، وهذا يتطلب عملاً جاداً وجهوداً كبيرة داخل الملعب ، ومشاركتي بالمباراة مرهون بخيارات المدرب، وأتمنى أن أكون أحد عناصر التشكيلة، والمهم هو الفوز والتتويج باللقب.

حفاوة

أكد إيفان بيلود مهاجم رايسنغ كلوب، أنه سعيد بوجوده في الإمارات، والاستمتاع بالأجواء الرائعة، مشيداً حفاوة الاستقبال، وقال: كل شيء هنا رائع ومتميز، نحن نعرف أن كرة القدم في الإمارات تطورت بصورة كبيرة، وهناك عدد كبير من اللاعبين والمدربين من مختلف دول العالم يعملون فيها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز