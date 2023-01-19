السناني «وصلاوي» حتى 2027

المصدر: دبي-علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن نادي الوصل عبر حسابه الرسمي على «تويتر» تجديد عقد خالد السناني حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، حتى العام 2027، بعدما قدم مستويات مميزة مع الفهود منذ استقدامه معاراً من الظفرة في بداية الموسم الجاري.

ويشكل التجديد للسناني خطوة إيجابية من إدارة النادي في ظل رغبة جماهير الوصل في الإبقاء على السناني أطول فترة ممكنة.

وقال السناني: الوصل ملعب الأبطال وكيان كبير، وتاريخ مشهود، وأي لاعب يتمنى أن يكون جزءاً منه، وانضمامي لـ «الإمبراطور» كان يوماً سعيداً في حياتي، وأنا اليوم أسعد أكثر، وبدعمكم ستبقى شباك الوصل نظيفة، وستتحقق الإنجازات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز