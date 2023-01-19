أبيض الشاطئية يواجه إيران وماليزيا وأوزبكستان في كأس آسيا

المصدر: دبي - البيان

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أجريت صباح أمس قرعة بطولة كأس آسيا لكرة القدم الشاطئية «تايلاند 2023»، التي أوقعت منتخبنا الوطني «وصيف النسخة الماضية» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات إيران وماليزيا وأوزبكستان.

وجاء منتخب تايلاند «المضيف» في المجموعة الأولى في مواجهة منتخبات البحرين وأفغانستان والسعودية.

فيما وقع منتخب اليابان «حامل اللقب» في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات لبنان والصين وإندونيسيا.

ويلعب منتخب عُمان «ثالث النسخة الماضية» في المجموعة الرابعة إلى جانب فلسطين والكويت وقرغيزستان.

وتقام البطولة في الفترة من 16 إلى 26 مارس المقبل في مدينة باتايا التايلاندية، بمشاركة 16 منتخباً تم توزيعها على أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، على أن يتأهل أول منتخبين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتتأهل المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى إلى نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 في الإمارات.

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