أحمد مجاهد يقود الجزيرة الحمراء

المصدر: متابعة – محمد فضل

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أعلن نادي الجزيرة الحمراء، تعاقده مع المدرب المغربي أحمد مجاهد، بديلاً للبرازيلي فابيو، الذي لم تسعفه نتائج الفريق السلبية في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، من الاستمرار في منصبه، بعد فترة قصيرة من توليه قيادة الفريق خلال الموسم الحالي، حيث تم تعيينه في نوفمبر الماضي، خلفاً للعراقي فيليب أمين، والذي حل هو الآخر بديلاً للمدرب الوطني معتز عبد الله، الذي اعتذر عن إكمال المهمة.

وجاء قرار تبديل المدرب فابيو، حرصاً من مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، برئاسة سيف حمد الزعابي لتحقيق الفريق نتائج إيجابية، والعودة مجدداً للمنافسة على مراكز المقدمة.

وقام عبد الناصر الشامسي الأمين العام بتوقيع العقد مع المدرب الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة، وبدأ أحمد مجاهد مهمته في تدريب الفريق الأول، أول من أمس، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، استعداداً لمباريات الفريق لمباريات الدور الثاني التي يبدأها بلقاء فريق مصفوت.

وأعرب علي الغزالي نائب رئيس مجلس الإدارة، عن ثقة إدارة النادي في المدرب مجاهد، الذي يملك خبرة كبيرة، ومعرفة تامة بكرة الإمارات، من خلال قيادته لفرق أندية التعاون وحتا ودبا الفجيرة والإمارات والظفرة.

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