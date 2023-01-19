اتحاد الكرة الإماراتي يعتمد توصية لجنة المنتخبات باستمرار أروابارينا

المصدر: البيان

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أكد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم أن مشاركة منتخبنا الوطني في دورة كأس الخليج العربي "خليجي 25" التي استضافتها محافظة البصرة لم تكن بمستوى الطموح الذي كانت تتأمله الجماهير الإماراتية واتحاد الكرة وذلك لعدة أسباب, أبرزها وجود عناصر شابة وعدد من اللاعبين الذين يشاركون للمرة الأولى في البطولة, إلى جانب تعرض عدد من العناصر الأساسية للإصابات مع أنديتهم خلال مسابقة الدوري وبالتالي غيابهم عن البطولة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عُقد اليوم في مقر الاتحاد بدبي برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء ، وحضر جانبا من الاجتماع مدرب منتخبنا الوطني الأول رودولفو أروابارينا.

وأكد المجلس على مواصلة العمل من أجل إعداد المنتخبات الوطنية بالصورة التي تجعلها قادرة على المنافسة في الاستحقاقات المقبلة, وأن كل كبوة تتعرض لها الكرة الإماراتية تدفع لتحسين الخطط وآليات التنفيذ, لأن العمل المتواصل والجيد هو الطريق المناسب لبناء منتخبات قوية.

وأعرب مجلس الإدارة عن تفهمه لحزن جمهور الكرة الإماراتية على النتائج التي خرج بها المنتخب من هذه البطولة, داعياً الجميع لمواصلة التعاون والتكاتف من أجل تطوير الكرة الإماراتية من خلال النقد الموضوعي أو طرح الآراء أو الأفكار الواقعية .

واعتمد مجلس الإدارة توصية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باستمرار الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مع تقديم كل الدعم للمنتخب الوطني لتحقيق النتائج المرجوة.

وتقدم مجلس إدارة اتحاد كرة القدم بالتهنئة إلى الاتحادين الخليجي والعراقي لكرة القدم على النجاح المبهر والمميز للبطولة التي شهدت حضوراً جماهيرياً لافتاً وتغطية إعلامية غير مسبوقة ، فيما تم الإشادة كذلك بطاقم التحكيم الإماراتي الذي أدار عدداً من مباريات البطولة, والعناصر الإماراتية التي عملت في مختلف اللجان التابعة للاتحاد الخليجي وساهمت في النجاح التنظيمي المبهر لجميع المباريات.

وتم خلال الاجتماع أيضاً الإطلاع على المستجدات الخاصة باستضافة الدولة لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية 2023 .

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