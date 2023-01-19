الرميحي: نسخة البصرة نقطة مضيئة

المصدر: (البصرة - البيان)

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قدّم جاسم سلطان الرميحي، أمين عام اتحاد كأس الخليج العربي، تهانيه إلى منتخبي العراق وعُمان لوصولهما إلى نهائي «خليجي 25»، وتمنى لهما التوفيق في نهائي البطولة، وتقديم صورة طيبة تليق بختام منافسات حفلت بكل شيء، وحضور جماهيري متميز.

وقال الرميحي: «إن المنتخبات التي تستحق هي التي وصلت إلى نصف نهائي البطولة، وبالتالي لا بد أن يكون هناك طرفان بالنهائي، وهو ما حصل وتأهل العراق وعمان، أما القمة الكروية بين العراق وعمان فستكون حافلة بكل شيء، وترتقي إلى الحضور الجماهيري المتوقع بالنهائي»، مشيراً إلى أن «خليجي 25» ستبقى نقطة مضيئة في بطولات كأس الخليج العربي، كما أشاد بجهود كل الأطراف التي أسهمت في النجاح الكبير.

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