برانكو: التاريخ يذكر الفائزين باللقب فقط

المصدر: دبي - البيان

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أشار برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عُمان إلى صعوبة مواجهة المنتخب العراقي اليوم، في نهائي بطولة خليجي 25، وقال إيفانكوفيتش: أنا متابع للفريق العراقي وهو مستضيف البطولة ويحظى بدعم جماهيري كبير يعزز من أدائه.

وأضاف «أسعد شيء عند المدرب حينما يمتلك فريقاً متكاملاً يحقق له كل شيء، ولذا فكل مباراة أركز عليها ونلعب من أجل الفوز، وسنلعب أمام العراق من أجل الفوز، مثلما لعبنا في الافتتاح من أجله، وسأجهز الفريق للنهائي ولدي ثقة باللاعبين، وبأي لحظة لديهم القدرة على التسجيل».

وأضاف برانكو: «ليس لدينا غيابات سوى الظهيرين، اللاعبون مستعدون جيداً، المباراة الأولى كان بها تحفظ، نقطة خير من الخسارة، الأمر مختلف اليوم وجاهزون لكل الاحتمالات».

وأضاف: «النهائيات تلعب لتحقيق الألقاب، وصولنا النهائي أمر جيد، ولكن التاريخ يذكر الفائزين بالألقاب، عُمان دائماً بالنسبة إلي الأفضل مع احترامي لكل المنتخبات، أحاول كسر قاعدة الخسارة أمام المستضيف في النهائي، واللعب أمام الجمهور متعة، من حقهم دعم منتخبهم، ووجودهم سيحفز لاعبينا».

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