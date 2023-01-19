«الاتحاد العراقي» يعزي عائلات ضحايا الحافلة

المصدر: (البصرة - البيان)

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قدم عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، واجب العزاء في ضحايا حادث تصادم حافلة تقل مشجعين من أهالي محافظة ذي قار متوجهين إلى البصرة لحضور مباراة قطر والعراق، في نصف نهائي خليجي 25. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لاتحاد الكرة أن درجال قدم والوفد المرافق التعازي لذوي الضحايا، معبراً عن أسفه البالغ لهذا الحادث المروع الذي راح ضحيته الأبرياء من الوفيات والإصابات بين صفوف مشجعي المنتخب الوطني. وأضاف البيان أن «درجال والوفد المرافق له أبدوا تعاطفهم مع أُسر الضحايا الذين قضوا نحبهم، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين إثر الحادث المروع».

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