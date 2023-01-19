كاساس: سأفاجئ عُمان بطرق جديدة

المصدر: البصرة - البيان

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وعد خيسوس كاساس، مدرب منتخب العراق، بمفاجأة المنتخب العُماني بطريقة اللعب، مشيداً بمنافسه، ومعتبراً أنه يلعب بنفس طريقة اللعب، وذلك قبل مواجهتهما الليلة في نهائي «خليجي 25» في البصرة.

وقال كاساس: «كان الوصول إلى النهائي حلماً، كان الطريق صعباً، وكان الخصم صعباً جداً، واجهناه في الافتتاح، وله تجارب في النهائيات، ولكن لكل مباراة ظروفها، المباراة الأولى كانت مغلقة وفرصها قليلة، وسنحاول الوصول خلال مباراة اليوم بعدة طرق لصنع الخطورة على المنتخب العماني، لن أفصح، لكنني سوف أفاجئهم».

وأضاف قائلاً: «كل منتخب يعتمد الطريقة المثلى، عمان فريق مستقر مع المدرب منذ فترة، أتمنى عدم الوصول إلى ركلات الترجيح، ولو ذهبنا إليها أتمنى الفوز». ونفى مدرب العراق أنه قال لن أصل للنهائي، وقال: «لم أقل إنني لا أفكر في الوصول إلى النهائي، عندما تعادلنا في اللقاء الأول قلت إننا نتعامل مع كل مباراة على حدة، وكل منتخب له هدف واحد أكيد بتحقيق اللقب».

وواصل كاساس: «راضٍ عن كل المباريات، وبعد كل لقاء نحلله بشكل جيد، يوماً بعد يوم نعالج الأخطاء، وأتمنى ألا تكون هناك أخطاء في مباراة اليوم، الفارق لدينا أننا نعلم الخصم جيداً، نحن واضحان أمام بعضنا البعض».

وأكد كاساس: «حتى الآن ليس لدينا غيابات، ولكن ينتابني قلق بسبب نزلات برد لبعض اللاعبين ظلوا أمس في الفراش، وأتمنى جاهزيتهم، تمنيت لو كان المرض في الجهاز الفني وليس اللاعبين».

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