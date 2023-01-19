«فيفا الطبي» يستضيف تقرير مونديال 2022

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يستضيف مركز فيفا الطبي المتميز بدبي، بالتعاون مع الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم والاتحاد الإماراتي للكرة اليوم الخميس، «ملتقى طب كرة القدم»، تزامناً مع حفل افتتاح مقره الجديد بمنطقة الجداف. ويشارك في الملتقى، الدكتور اندي ماسي مدير الإدارة الطبية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لاستعراض التقرير الطبي لبطولة كأس العالم الأخيرة في قطر 2022.

وتعتبر الورشة هي الأولى من نوعها التي تنظمها الإدارة الطبية بالفيفا للكشف عن التقارير التي تم إعدادها خلال المونديال، والتي سيتم تعميم تقريرها على مختلف الاتحادات الأعضاء في الفيفا لاحقاً للاستفادة منها.

تقارير

وستكون الإمارات سباقة في عرض أول تقارير بطولة كأس العالم 2022، من خلال الورشة الطبية، والتي تكشف تقارير وبيانات جديدة تهم الأجهزة الطبية في الأندية، والمنتخبات بمختلف دول العالم. ويشارك في الملتقى الطبي الدكتور غورتشاران سينغ رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والذي يقدم بدوره ورشة عمل لاستعراض التجربة الآسيوية في التنسيق بين البرامج الطبية وتوحيد بروتوكول العمل بين مختلف الاتحادات الأعضاء في القارة الآسيوية.

كما يشارك في الملتقى أيضاً، الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس اللجنة الطبية باتحاد الإمارات لكرة القدم، والذي يستعرض ورشة خاصة بتفرد التجربة الإماراتية في إلزامية تطبيق الفحص الطبي قبل تسجيل اللاعبين من الفريق الأول وحتى المراحل السنية.

دعوة

وتم توجيه الدعوة لأطباء الأندية والمنتخبات في الإمارات، بالإضافة إلى الأجهزة الطبية في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، من أجل الاستفادة من الملتقى الطبي الذي يستضيفه مركز فيفا الطبي بدبي بشكل دوري، ضمن استراتيجيته في تطوير وتأهيل الكوادر الطبية العاملة في مجال كرة القدم محلياً ودولياً.

وفي ختام الملتقى الطبي، تقام مراسم افتتاح المقر الجديد لمركز فيفا الطبي بالجداف، بحضور العديد من كبار الشخصيات الرياضية والمسؤولين بالدولة، وضيوف الحفل الدكتور اندي ماسي والدكتور غورتشاران سينغ.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز