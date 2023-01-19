مستقبل كرة الإمارات على طاولة «الاتحاد» اليوم

المصدر: البصرة - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي اجتماعاً مهماً مساء اليوم في مقر اتحاد الكرة في دبي، لمناقشة المشاركة السلبية لمنتخبنا الوطني في منافسات «خليجي 25» في مدينة البصرة العراقية والتي خرج منها الأبيض بنقطة واحدة من 3 مباريات، ومن المتوقع أن يشهد الاجتماع بعض القرارات التصحيحية لمسيرة الكرة الإماراتية بما يخدم المنتخبات الوطنية في الفترة المقبلة، وخاصة أن المنظومة الكروية في حاجة لإعادة ترتيب بعد تدهور وضع جميع المنتخبات الوطنية وتعدد الإخفاقات في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.

ويناقش مجلس الإدارة الطروحات التي أبداها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، خلال الأيام الماضية في ما يتعلق باللاعبين الأجانب والمقيمين، وما تبعها من توصيات لمجلس الشارقة الرياضي، وستكون تلك النقاط محل اهتمام كبير من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وستكون جميع السيناريوهات حاضرة في اجتماع مجلس الإدارة، ومنها مطالبة الشارع الرياضي بإنهاء تعاقد المدرب الأرجنتيني ردولفو أروابارينا، بعد أن ودع الأبيض البطولة من دورها الأول مقدماً أداء متواضعاً، لم ينل رضا الشارع الرياضي، وهي المشاركة التي أعادت مسيرة الأبيض سنوات إلى الوراء.

وعلمت «البيان» أن فرص التغير الإداري أو الفني ضعيفة، وهناك اتجاهان بالنسبة لمستقبل أروابارينا، الأول يطالب باستمرار المدرب لتنفيذ خطة إحلال وتجديد دماء الفريق والاستعداد الجيد لمنافسات غربي آسيا بالإمارات، مارس المقبل، وكأس آسيا التي ستقام في الدوحة مطلع العام المقبل، وخاصة أن عقد المدرب ينتهي بتلك المشاركة، والاتجاه الثاني يطالب بإقالة المدرب بعد أن ظهر المنتخب بصورة باهتة في منافسات بطولة كأس الخليج، وبدا اللعب عشوائياً ما يتطلب ضرورة التغيير.

وفي عهد المدرب الأرجنتيني أروابارينا لعب المنتخب 11 مباراة ما بين رسمية وودية، ففي 6 مباريات رسمية حقق الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وخسر 4 مباريات، كما لعب الفريق 5 وديات حقق الفوز في مباراة واحدة وتعادل في مباراة وخسر 3 مباريات.

وتشهد مائدة اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي، مناقشة اقتراح الاتحاد الخليجي لكرة القدم باستيعاب اللاعب اليمني في الدوريات الخليجية كلاعب مواطن.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز