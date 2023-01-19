الوصل ينهي بـ«التراضي» العلاقة مع دوغلاس

المصدر: (دبي - علي شدهان)

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أنهى الوصل بالتراضي، العلاقة مع البرازيلي جيفرسون دوغلاس، لاعب وسط فريق النادي الأول لكرة القدم، متمنياً النجاح للاعب في مسيرته المقبلة.

ويتوقع أن يكشف الوصل قريباً عن تعاقده رسمياً مع الظهيرين الأرجنتينيين جوليان جلافوفيتش ولويس شليشتينغ، البالغ كل منهما 20 عاماً، وقيدهما في فئة المقيم حتى نهاية العام الجاري في حال أثبتا كفاءتهما، واجتازا فترة الاختبارات الفنية والطبية.

وعلى صعيد آخر، يواصل الوصل استعداداته الجادة بقيادة مدربه الأرجنتيني خوان بيتزي، تحضيراً للقاء نظيره خورفكان في الجولة 13 لدوري أدنوك للمحترفين 22 الجاري في معقل الفهود بزعبيل. وخاض الوصل مباراتين وديتين، وتعادل في الأولى سلباً مع ضيفه الفحيحيل الكويتي، وفاز في الثانية على مضيفه دبا الفجيرة بخماسية تناوب على تسجيلها، سفيان بوفتيني، وغانم أحمد «هدفان»، وغابريل دي سوزا، وفارس خليل.

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