الحزامي: أطالب لاعبي خورفكان بمواصلة الانتصارات

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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دعا عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، لاعبي نادي خورفكان لمضاعفة الجهد خلال الفترة المقبلة المتبقية من عمر الموسم، والسير على طريق الانتصارات التي ميزت الفريق في الجولات الماضية، مع ضرورة تحقيق النتائج الإيجابية خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الحزامي لأروقة نادي خورفكان، والتقى خلالها بشركة كرة القدم بنادي خورفكان برئاسة خليل غانم الحمادي ونائبه عبد الله عامر، كما حضر الحزامي جانباً من تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، وتبادل الحزامي الأحاديث مع اللاعبين ومع المدرب العنبري حول أوضاع الفريق والمرحلة المقبلة، مشيراً إلى توفير كامل الدعم من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، لكافة أندية الإمارة وتسهيل كافة العقبات التي تواجه الأندية.

بدوره، وجه خليل غانم رئيس شركة كرة القدم، الشكر لقيادة مجلس الشارقة الرياضي، مشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات التي يقوم بها عيسى الحزامي وأعضاء المجلس ترفع من همم ومعنويات اللاعبين، لافتاً إلى أن الفريق يتأهب جيداً لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين بمواجهة الوصل في الجولة الأخيرة من مرحلة ذهاب دوري أدنوك للمحترفين.

من جانبه، أكد عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان، جاهزية فريقه للمرحلة المقبلة من الموسم، والتي وصفها بالأهم، مشيراً في هذا الصدد إلى أن خورفكان يطمح للحصول على عدد أكبر من النقاط والتقدم خطوات جديدة نحو أندية وسط الترتيب.

تجدر الإشارة إلى أن خورفكان يحتل المركز العاشر برصيد 15 نقطة ولا يزال خطر الهبوط يلاحق النسور، وستكون مواجهة النسور في الجولة 13 من دوري أدنوك للمحترفين أمام الوصل يوم 22 الجاري في زعبيل.

على خط آخر، وتحت عنوان «قانون وديمة» قدمت شركة نادي خورفكان لكرة القدم بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية محاضرة توعوية في مجال حماية الطفل قدمتها مريم عبدالرحمن، وذلك للاعبي فريق أشبال خورفكان تحت 11 سنة ومدربي وإداريي فرق المراحل السنية، ومحاضرة ثانية بعنوان العمل الجماعي والاحترام من تقديم صنعاء مراد لفريقي 13 و14 سنة.

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