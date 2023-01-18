مليحة والبطائح في ذهاب نصف نهائي الصالات

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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يلتقي في السابعة من مساء اليوم الخميس فريقا البطائح ومليحة في ذهاب نصف نهائي مرحلة «بلاي أوف» لدوري كرة قدم الصالات، ويتجدد اللقاء الأحد المقبل على ملعب صالة نادي مليحة، وفي حال تعادُل الفريقين في مجموع المباراتين يكون الحسم في أشواط إضافية ثم الاحتكام إلى ركلات الترجيح، والمتأهل منهما يواجه الشارقة في الختام، المقرر له 3 مباريات في حال تبادل الفوز، وفي حال فوز طرف واحد في مباراتي الذهاب والإياب تصبح المباراة الثالثة ملغاة.

وكان البطائح تأهل لنصف النهائي على حساب دبا الحصن بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4-2، حيث فاز البطائح في الذهاب 3-0، ثم خسر في الإياب على ملعبه 1-2، أما مليحة فتعادل مع خورفكان على أرضه 2-2، وفاز خارج ملعبه 4-3، ليتأهل بمجموع المباراتين 6-5.

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