جيسوس يغيب عن شباب الأهلي للمرة الثالثة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أعلن نادي شباب الأهلي عن غياب لاعبه البرازيلي المقيم أيغور جيسوس، لمدة شهرين، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة، لتنظيف غضروف الركبة. وسيكون غياب جيسوس المقبل هو الثالث للاعب، منذ انضمامه إلى شباب الأهلي في أكتوبر 2020، وسبق أن تعرض للإصابة الأولى، وكانت قطع في الرباط الصليبي في أكتوبر 2021، وغاب عن الملاعب أكثر من عام.

ثم حدثت له الإصابة الثانية في أكتوبر 2022، وأكدت الفحوصات الطبية إصابته في الرباط الجانبي الداخلي للركبة، وغاب بسببها عن الملاعب لنحو 7 أسابيع.

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