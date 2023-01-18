النصر يضم مالابا في صفقة انتقال حر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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تعاقد النصر مع التوغولي بينيل مالابا مهاجم اتحاد كلباء السابق في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض رحيل الغامبي ديمبو داربوي الذي قررت إدارة الفريق الاستغناء عن خدماته بسبب تواضع مستوياته.

وكان مالابا انضم لـ"النمور" في يونيو 2019 قادما من نادي فينلو الهولندي لمدة موسمين وبعد تألقه تم تجديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري لكن الاتحاد قرر استبداله بمهاجم آخر خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وسيكون مالابا الصفقة الخامسة في صفوف النصر بعد تعاقده مع سلطان الشامسي القادم من العين بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم وثنائي شباب الأهلي عبد العزيز صنقور وسعود عبد الرزاق و المدافع البوسني سمير ميميشيفيتش.

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