لجنة لبحث آلية تقليص الأجانب في أندية الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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تفاعل مجلس الشارقة الرياضي بسرعة مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة التي أطلقها من خلال برنامج «الخط المباشر» في قناة الشارقة الرياضية، بإعادة الحسابات، للنهوض بالكرة الإماراتية، وعقد المجلس اجتماعاً عاجلاً برئاسة عيسى هلال الحزامي، وبحث الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن.

وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا على صعيد إمارة الشارقة برئاسة عيسى هلال الحزامي، وذلك للاجتماع برؤساء الأندية، وبحث آلية تنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بخصوص تقليص عدد الأجانب والمقيمين، وإتاحة الفرصة كاملة للاعبين المواطنين بحيث لا يكونوا الحلقة الأضعف في المنظومة الرياضية للإمارة. كما قرر المجلس استبعاد اللاعبين الأجانب من مسابقات كرة قدم الصالات، اعتباراً من الموسم المقبل، حتى يحظى اللاعبون المواطنون بفرصة أكبر.

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