توميتش: الصفقات الجديدة ستغير وجه «النصر»

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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أكد الكرواتي غوران توميتش مدرب النصر أن الصفقات الجديدة، التي عقدها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ستساعده على الظهور بوجه مختلف عن الدور الأول، الذي عانى خلاله من نقائص عدة على مستوى خطي الدفاع والهجوم، مشيراً إلى أن هناك تعاوناً كبيراً من الجميع في النصر على تخطي المرحلة الصعبة.

ويتفاءل توميتش بقدرة الفريق على تقديم مستويات ونتائج أفضل، مثنياً على جهود اللاعبين، التي بذلوها خلال فترة التوقف الأخيرة، التي تم التركيز فيها على تعزيز الانسجام داخل الفريق، وتصحيح العديد من الأخطاء. وقال: «النصر على الطريق الصحيح، ونحن سعداء بالجهود الكبيرة، التي يبذلها اللاعبون، من أجل تطوير الأداء الجماعي، ومتفائلون بقدرة الفريق على الظهور بوجه مختلف في الدور الثاني».

وأضاف: «حرصنا على ضم لاعبين يقدمون الإضافة، لقد تعاقدنا مع 3 لاعبين مواطنين وآخر أجنبي، وننتظر إنهاء التعاقد مع لاعبين آخرين، خلال الأيام القليلة المقبلة، نتطلع للظهور بوجه مختلف، لا مجال أمامنا لإضاعة المزيد من النقاط».

وكان النصر أعلن عن تعاقده رسمياً مع سلطان الشامسي القادم من العين بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم، وثنائي شباب الأهلي عبد العزيز صنقور وسعود عبد الرزاق، والمدافع البوسني سمير ميميشيفيتش القادم من تجربة احترافية في الدوري الصيني، استمرت 3 سنوات مع ناديي هيبي وبكين غوان، والذي يلعب في مركزي الدفاع والارتكاز.

مهاجم جديد

وحول إمكامية ضم المهاجم الجديد قبل مواجهة الشارقة، ضمن منافسات الجولة 13 الأحد المقبل قال توميتش: «نواصل العمل بالعناصر المتاحة في الوقت الحالي، لا أعلم ما قد يحدث في الأيام المقبلة، وفي كل الأحوال علينا أن نكون على أتم الاستعداد لأي مباراة سواء تعاقدنا مع مهاجم جديد أو من دونه».

وعن أهداف الفريق في المرحلة المقبلة أكد توميتش أن الهدف الرئيسي واضح للجميع، وهو ضمان البقاء والتقدم أكثر ما يمكن في جدول الترتيب، ثم الذهاب بعيداً في المنافسة على لقبي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ووصف المدرب الكرواتي حظوظ العميد في تحقيق كل هذه الأهداف بالوافرة بالنظر إلى حجم العمل، الذي يبذله الفريق، والاستعداد الجيد للمرحلة الصعبة، التي تنطلق الأحد المقبل بمواجهة الشارقة، ومشدداً على ضرورة التحلي بالهدوء، وعدم التسرع.

تقارب مستوى

وأبدى المدرب الكرواتي إعجابه بمستوى الدوري الإماراتي من الناحيتين الفنية والتنظيمية، مشيراً إلى أنه يضم عدداً كبيراً من اللاعبين المميزين من الأجانب والمواطنين، كما أنه يتميز بتقارب المستويات الفنية للفرق، ويرفض التوقعات المسبقة، إذ لا يوجد فريق محصن ضد الخسارة، أي فريق يمكن أن يفوز أو يخسر من فريق آخر، وأضاف: «يتميز الدوري الإماراتي بقوة المنافسة المفتوحة بين الجميع، وأن التغييرات العديدة على مستوى المراكز من جولة إلى أخرى يؤكد ذلك».

وقاد توميتش، الذي عوض الألماني ثورستن فينك بداية نوفمبر الماضي، النصر في 7 مباريات في مختلف المسابقات، حقق فيها 3 انتصارات، وخسر 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة.

ويحتل النصر المركز 12 حالياً في دوري أدنوك للمحترفين بفارق 3 نقاط فقط عن دبا الفجيرة والظفرة في المركزين 13 و14، وتبقى الجولة 13 الأخيرة من الدور الأول، والذي سيلتقي فيها النصر مع الشارقة الأحد المقبل.

وتعمل إدارة النصر على ضم لاعبين آخرين، خلال فترة الانتقالات الشتوية، لتعزيز صفوف الفريق، الذي تلقت شباكه 24 هدفاً،بمتوسط هدفين في كل مباراة في 12 جولة مقابل تسجيله 11هدفاً.

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